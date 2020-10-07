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В Приморье бомбардировщик упал в кювет 

Российская Газета и ещё 2 55 минут назад
Бомбардировщик рухнул в кювет в Приморье
Фото: РИА Новости
Фронтовой бомбардировщик Су-24М оказался в придорожной канаве после ДТП у села Анучино Приморского края. Самолет перевозили на буксире по трассе Осиновка — Рудная Пристань.
Водитель тянувшего самолет КамАЗа не справился с управлением, из-за чего 22-тонный бомбардировщик съехал в кювет, пишет "КП". Официальной информацией от военных по поводу аварии издание не располагает. Нет сведений и о пострадавших.
Очевидно, самолет направлялся на ремонт или утилизацию. Су-24 перевозили без киля и хвостового оперения, со снятыми крыльями.
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Армия , Происшествия
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