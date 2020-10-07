Бомбардировщик рухнул в кювет в Приморье

Фронтовой бомбардировщик Су-24М оказался в придорожной канаве после ДТП у села Анучино Приморского края. Самолет перевозили на буксире по трассе Осиновка — Рудная Пристань.

Бомбардировщик Су-24 упал в кювет в Приморском крае. Фото: arstv pic.twitter.com/XnMJNYpwPP— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) October 7, 2020 Водитель тянувшего самолет КамАЗа не справился с управлением, из-за чего 22-тонный бомбардировщик съехал в кювет, пишет "КП". Официальной информацией от военных по поводу аварии издание не располагает. Нет сведений и о пострадавших.

Очевидно, самолет направлялся на ремонт или утилизацию. Су-24 перевозили без киля и хвостового оперения, со снятыми крыльями.