Военнослужащие подавили связь «противника» в Абхазии 

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Во время тренировки военнослужащие применили беспилотники «Леер-3» и «Орлан-10», а также автоматизированные станции помех.

Специалисты радиоэлектронной борьбы подавили систему связи условного противника на учениях на военном полигоне Нагвалоу в Абхазии . Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Во время тренировки военнослужащие применили беспилотные летательные аппараты «Леер-3» и «Орлан-10», а также автоматизированные станции помех.

«Специалисты РЭБ провели сбор и анализ информации на основе приема электромагнитного излучения КВ, УКВ диапазонов и путем постановки радиопомех нарушили систему связи для полевых авианаводчиков пытавшихся навести высокоточные управляемые ракеты», — говорится в сообщении.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.