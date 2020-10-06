Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Военнослужащие подавили связь «противника» в Абхазии 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Военнослужащие подавили связь «противника» в Абхазии
Фото: Минобороны России
Во время тренировки военнослужащие применили беспилотники «Леер-3» и «Орлан-10», а также автоматизированные станции помех.
Специалисты радиоэлектронной борьбы подавили систему связи условного противника на учениях на военном полигоне Нагвалоу в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Во время тренировки военнослужащие применили беспилотные летательные аппараты «Леер-3» и «Орлан-10», а также автоматизированные станции помех.

«Специалисты РЭБ провели сбор и анализ информации на основе приема электромагнитного излучения КВ, УКВ диапазонов и путем постановки радиопомех нарушили систему связи для полевых авианаводчиков пытавшихся навести высокоточные управляемые ракеты», — говорится в сообщении.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.
Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.
Видео дня. Трансгендер стал вице-премьером страны
ТК «Звезда»: последние новости
Уничтожение азербайджанского вертолета в Карабахе попало на видео Уничтожение азербайджанского вертолета в Карабахе попало на видео Алиев назвал условие прекращения боев в Карабахе Алиев назвал условие прекращения боев в Карабахе Путь к миру: как проходила военная операция в Сирии Путь к миру: как проходила военная операция в Сирии
Комментарии
Армия , Абхазия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Просовывал руку под одеяло и гладил»
«Просовывал руку под одеяло и гладил»
Что стало с телеведущими Аллой Волковой и Борисом Крюком
Что стало с телеведущими Аллой Волковой и Борисом Крюком
«Остановите войну!»: Гарик Мартиросян сделал заявление
«Остановите войну!»: Гарик Мартиросян сделал заявление
Видео
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
01:06
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
Армия Войска
Зараженный коронавирусом Трамп вернулся в Белый дом
01:35
Зараженный коронавирусом Трамп вернулся в Белый дом
В мире Политика
Российского военного задержали за передачу гостайны Эстонии
01:24
Российского военного задержали за передачу гостайны Эстонии
Происшествия
Проехавшийся на крыше поезда в Норвегии Том Круз попал на видео
00:51
Проехавшийся на крыше поезда в Норвегии Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Морской буксир «Андрей Степанов» попал на видео
00:25
Морской буксир «Андрей Степанов» попал на видео
Армия
Появилось видео демонтажа завода «Усольехимпром»
01:15
Появилось видео демонтажа завода «Усольехимпром»
Общество
Появилось видео с вышедшими в город лосями
03:45
Появилось видео с вышедшими в город лосями
Происшествия
Закиданное касками руководство попало на видео
01:46
Закиданное касками руководство попало на видео
Происшествия
Преследование пьяного водителя попало на видео
01:53
Преследование пьяного водителя попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
00:41
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение