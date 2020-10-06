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Морской буксир «Андрей Степанов» попал на видео

Вадим Дроздов
22 минуты назад
Морской буксир «Андрей Степанов» завершил переход Северным морским путем из Черноморского флота в Тихоокеанский. 5 октября судно прибыло в бухту Ильичева в Петропавловске-Камчатском. «Андрей Степанов» за этот переход прошел порядка 13 тысяч морских миль. Сформированный ранее на Камчатке экипаж уже прошел обучение, освоил материальную часть судна и работал в тесном взаимодействии с заводской сдаточной командой. В ходе испытаний проведены посадки на буксир палубного вертолета. Основные задачи буксира - перевозка грузов, ломку льда, а также участие в поисково-спасательных и специальных операциях, в том числе в ликвидации последствий аварийных разливов нефти, снятии с мели кораблей и судов, тушении пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях.
Армия,Видео,Петропавловск-Камчатский,
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