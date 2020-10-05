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Канада приостановила экспорт вооружений в Турцию из-за Карабаха 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Канада приостановила экспорт вооружений в Турцию
Фото: Reuters
Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что приостановил действие разрешений на экспорт в Турцию на фоне сообщений об использовании канадских технологий в конфликте в Нагорном Карабахе.
По словам Шампаня, в последние несколько дней появлялись утверждения об использовании канадских технологий в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Узнав об этом, глава МИД Канады распорядился провести проверку этих утверждений.

"В соответствии с жестким режимом экспортного контроля Канады и продолжающимся расследованием, я приостановил действие соответствующих разрешений на экспорт в Турцию", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

По сообщениям канадских СМИ, ранее власти Азербайджана опубликовали видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлено использование в боевых действиях в Нагорном Карабахе азербайджанских беспилотников. Однако эксперты указали, что, согласно кадрам, в действительности речь идет об использовании Азербайджаном дронов турецкого производства, оснащенных канадскими датчиками и лазерными системами наведения.
Глава МИД Канады на прошлой неделе пообещал приостановить выдачу разрешений на экспорт в Турцию военной продукции, если будет установлено, что ее использование приводит к нарушениям прав человека. Тогда Шампань отметил, что привержен "соблюдению самых высоких стандартов" при рассмотрении запросов на экспорт, а также указал на приверженность Канады договору ООН о торговле оружием.
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Армия , Оружие , ООН , Канада , Турция
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