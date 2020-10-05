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Минобороны Армении сообщило об уничтожении подразделения азербайджанских ВС в Карабахе 

ТАСС 1 час назад
Армения уничтожила подразделение ВС Азербайджана
Фото: Reuters
Армия обороны Карабаха уничтожила крупное подразделение азербайджанских ВС. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Применив тактическую уловку, Армия обороны Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — прим. ТАСС), создав у противника впечатление об отступлении и заманив его в ловушку, затем мощным артиллерийским огнем накрыла крупное подразделение ВС Азербайджана. Потеряв на поле боя 200 человек убитыми, противник бежал", — написала Степанян.

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Армия , Война, Карабах , Шушан Степанян , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Армения
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