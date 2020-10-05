Армения уничтожила подразделение ВС Азербайджана

"Применив тактическую уловку, Армия обороны Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — прим. ТАСС), создав у противника впечатление об отступлении и заманив его в ловушку, затем мощным артиллерийским огнем накрыла крупное подразделение ВС Азербайджана. Потеряв на поле боя 200 человек убитыми, противник бежал", — написала Степанян.