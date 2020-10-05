В Венесуэле обнаружили сирийских наёмников 

Россию заподозрили в отправке сирийских наёмников в Венесуэлу . Этими данными делится арабоязычная пресса, отмечая, что транзит осуществляет частная военная компания (ЧВК) Вагнера. Несмотря на то, что Россия — наряду с Ираном — остаётся важной опорой президента Николаса Мадуро , данные о намеренной «сириизации» конфликта в Боливарианской Республике пока что не находят подтверждения. Известно лишь то, что градус напряжённости вокруг Венесуэлы растёт по мере приближения президентских выборов в США

Источники арабской прессы сообщают, что российские посредники якобы занимаются вербовкой молодых жителей южных регионов Сирии . В частности, по этим данным, процесс ведётся в провинции Сувейда, которая условно бескровно перешла под контроль официального Дамаска два года назад в рамках дипломатической формулы, согласованной Россией, США, Израилем Иорданией . По этой информации, документы, которые якобы предлагает сирийцам подписать ЧВК Вагнера, представляют собой контракты об охране нефтяных объектов в Венесуэле. Отправке, по словам арабских источников, предшествует короткий период обучения в Сирии.

До настоящего времени арабские СМИ публиковали информацию исключительно о том, что южан с «благословения» официального Дамаска отправляют воевать в Ливию на стороне командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и восточных органов власти. По словам сирийцев, вербовщики выдвигают достаточно интересные условия работы, включая высокие зарплаты и освобождение от обязательной военной службы в Сирии.

Власти Венесуэлы неоднократно становились объектом подозрений и из-за качества своих отношений с Ираном, который, по одной из версий, проецирует собственное влияние в республике через местные ячейки шиитской военно-политической организации «Хезболла» . Однако пока что доподлинно известно лишь об интенсивном военном и экономическом сотрудничестве Каракаса и Тегерана.

На минувшей неделе к берегам Венесуэлы прибыли иранские танкеры Forest и Fortune, на борту которых находилось крайне необходимое сейчас венесуэльскому режиму топливо. Впрочем, как заметил секретарь профсоюза венесуэльских нефтяников Иван Фрейтес, иранские поставки в настоящее время не могут решить проблему серьёзной нехватки сырья, которая могла возникнуть из-за действия американских санкций. На фоне ухудшающихся условий Боливарианская Республика возвращается к прежним темпам протестной активности. Так, венесуэльская обсерватория социальных конфликтов сообщила о 748 акциях в прошлом месяце

По словам американских аналитиков, напряжённость вокруг Венесуэлы может многократно вырасти накануне ноябрьских выборов президента США. Всё дело в том, что от администрации американского президента ожидают ограниченного силового сценария в отношении Ирана для того, чтобы увеличить электоральную поддержку. В ответ на некие ограниченные военные действия власти в Тегеране могут среагировать непропорционально — в другом регионе, свидетельствуют эти оценки. Латинская Америка является хорошим местом для «ответа».

До настоящего времени вопросами безопасности венесуэльского режима, по распространённому мнению, занимались сотрудники «дружественной» кубинской разведки. Предполагаемый приток «российских кадров» принято обсуждать лишь в контексте охраны местных нефтяных месторождений, которые связаны с россиянами. Отношения Москвы с Каракасом, конечно, обусловлены геостратегическим желанием восстановить влияние в Латинской Америке наперекор США, однако любое увеличение российского присутствия ставит вопрос о перспективах конкуренции за локальное влияние с Ираном, который имеет на Венесуэлу не менее амбициозные планы.