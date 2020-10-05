Назван срок запуска российской многоразовой ракеты 

Первый запуск в космос российской многоразовой ракеты «Амур» с метановым двигателем запланирован на 2026 год, причём старт состоится сразу с космическим аппаратом.

Вслед за SpaceX многоразовую ракету намерен запустить и «Роскосмос» — правда, ещё не скоро

Как сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александра Блошенко, запуск первой в истории российской многоразовой ракеты «Амур» будет совершён сразу с полезной нагрузкой.

«Согласно принятому плану, мы должны обеспечить пусковой минимум и, соответственно, первый старт ракеты «Амур» в 2026 году», — рассказал Блошенко.

Он добавил, что наземную отработку метановых двигателей ракеты планируется полностью завершить к концу 2024 года. Инфраструктура для «Амура» на космодроме Восточный, включая стартовый стол, будет возводиться параллельно с созданием ракеты и должна быть завершена непосредственно к дате первого запуска носителя. «Роскосмос» и Ракетно-космический центр «Прогресс» сегодня подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане «Амур».

В госкорпорации уточнили, что ракета получит взлётную массу около 360 тонн, её высота будет достигать 55 метров, а диаметр составит 4,1 метра. Носитель будет иметь возвращаемую первую ступень и вторую однократного использования, обе будут оснащаться метановыми двигателями. С возвращаемой ступенью «Амур» будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза, в одноразовом варианте — 12,5 тонны.

Недавно «Роскосмос» и частная российская компания МТКС подписали соглашение, в рамках которого партнёры собираются построить многоразовый космический корабль, способный доставлять и возвращать грузы с МКС вдвое дешевле, чем Crew Dragon американской компании SpaceX. Многоразовый грузовой корабль «Арго» должен быть готов к 2024 году. При этом российская компания обещает доставку и возврат грузов на орбиту вдвое дешевле, чем у западных конкурентов.