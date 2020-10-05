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Су-27 перехватил самолёты ФРГ и Швеции над Балтийским морем 

RT на русском и ещё 9 1 час назад
Су-27 перехватил самолёты ФРГ и Швеции
Фото: РИА Новости
Российский истребитель перехватил немецкий патрульный самолет и самолёт-разведчик Швеции над Балтийским морем.
5 октября над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к границе России две воздушные цели.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.

Экипаж идентифицировал воздушные цели как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции и сопроводил их над акваторией Балтийского моря.
28 сентября сообщалось, что Су-27 подняли на перехват патрульных самолётов США и ФРГ над Балтикой.
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Армия , Оружие , НЦУО РФ , Германия , Швеция
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