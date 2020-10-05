Су-27 перехватил самолёты ФРГ и Швеции

Все новости на карте

Российский истребитель перехватил немецкий патрульный самолет и самолёт-разведчик Швеции над Балтийским морем.

5 октября над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к границе России две воздушные цели.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.

Экипаж идентифицировал воздушные цели как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции и сопроводил их над акваторией Балтийского моря.

28 сентября сообщалось, что Су-27 подняли на перехват патрульных самолётов США и ФРГ над Балтикой.