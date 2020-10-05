Military Watch оценил новую ракету для Су-57

Издание Military Watch считает, что новая ракета, которой, как ожидается, вооружат и истребитель Су-57, опасна и способна поменять правила игры в воздушных боях.
В основе разработки - более старая ракета класса "воздух-воздух" Р-77, которая по некоторым характеристикам уступает американской AIM-120D и китайской PL-15. Модернизированная версия устранит разрыв в огневой мощи между Су-57 и новыми истребителями США и КНР.
Сообщается, что она способна поражать цели на растоянии 193 километра, что больше, чем у американской ракеты AIM-120D, дальность которой достигает 180 километров.
Помимо компактности и дальности действия новая российская ракета, как ожидается, получит систему наведения с активной фазированной антенной решеткой, что сделает ее чрезвычайно точной даже против небольших и подвижных целей на предельных дистанциях.