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Учебный корабль Балтийского флота зашёл в порт Салоники 

RT на русском и ещё 1 20 минут назад
Корабль Балтийского флота зашёл в Салоники
Фото: РИА Новости
Учебный корабль Балтийского флота «Смольный» зашёл в порт Салоники в Греции. Об этом заявило посольство России в Афинах.

«Учебный корабль «Смольный» Балтийского флота ВМФ России в порту Салоники в Греции», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что на борту корабля находится генеральный консул России в Салониках Владимир Майстренко.
1 сентября этот корабль также заходил в порт Пирей.
Корабль «Смольный» в учебных целях принимает на борт около 30 преподавателей и 300 курсантов.
В феврале российский парусник «Крузенштерн» зашёл в порт аргентинского города Ушуайя, самого южного города Земли.
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Армия , Правительство Санкт-Петербурга , РИА Новости , Греция , Салоники
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