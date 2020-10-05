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Эксперт оценил способность России защитить Армению 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
«Наше военное присутствие на Кавказе необходимо расширять, потому что сейчас 102-я российская военная база в Гюмри располагает контингентом до 5 тыс. человек, в то время как 3-я полевая армия Турции насчитывает более 80 тыс. человек», — сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Семен Багдасаров. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Россия защитит республику «в случае необходимости».

«На сегодняшний день, исходя из агрессивности Турции, стоит вопрос о необходимости усиления нашего российского военного присутствия на территории Восточной Армении. Это должно быть присутствие нескольких военных баз, военных аэродромов и стратегической авиации для нанесения оттуда ударов по целям на Ближнем Востоке», — заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По мнению Багдасарова, необходимость «наращивать военное присутствие» в Армении обусловлена тем, что в данный момент находящаяся в Гюмри российская 102-я ордена Александра Невского военная база располагает контингентом «максимум в 5 тыс. человек», а «танков и бронетехники у нее в разы меньше, чем у 3-й полевой армии Турции», которая расположена вблизи границ Грузии и Армении.
Эксперт убежден, что «этих сил недостаточно для ведения войны», поскольку «3-я полевая армия Турции располагает большим количеством артиллерийских систем, танков и авиации, а также контингентом в 80 тыс. человек и больше».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность в том, что Россия выполнит свои договорные обязательства и в случае необходимости задействует войска для обеспечения безопасности республики.

«В Армении расположена 102-я российская база, и у нас есть совместная система ПВО. В договорах четко определено, при каких условиях эти войска могут быть задействованы для обеспечения в том числе и безопасности Армении. Уверен, если возникнет необходимость, связанная с договорными обязательствами, при определенных условиях Россия их выполнит», — сказал Пашинян в интервью германской газете Bild.

Между тем представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанская сторона потеряла в воскресенье в ходе боев в Карабахе три самолета и 13 единиц бронетехники, а также один беспилотник. Кроме того, по данным армянской стороны, за минувшие сутки азербайджанская сторона потеряла 400 человек убитыми, 700 ранеными.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшей неделе утверждал, что вооруженные силы его страны взяли под контроль город Джебраил (Мехакаван) и девять сел Джебраильского района вокруг Нагорного Карабаха. Он также заявлял, что Азербайджан готов прекратить огонь, если Армения предложит подкрепляемую действиями четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха.
Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потеряхс обеих сторон, в том числе среди гражданских.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.
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Армия , Видео , Войска , Кавказ , Конфликты , Александр Невский , Ильхам Алиев , Семен Багдасаров , Никол Пашинян , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , Деловая газета "Взгляд" , Bild , Армения , Гюмри , Турция
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