Армения опровергла заявление об ударе по Мингечевиру

Во время летней эскалации 2020 года появлялись сообщения, что противоборствующие стороны якобы готовы нанести удары по инфраструктуре Мингечевирской ГЭС в Азербайджане и Мецаморской АЭС в Армении.

"Министерство обороны официально заявляет, что утверждение руководства Азербайджана о том, что с территории Республики Армения была совершена атака в направлении Мингечевира — очередная ложь. С территории Армении не открывалось никакого огня в сторону Азербайджана", — написала Степанян в Facebook.

Мингечевирская гидроэлектростанция в Азербайджане — одна из крупнейших на Южном Кавказе. Мингечевирский гидроузел обеспечивает энергоснабжение республики, а также сдерживает возможные наводнения. Электроэнергия, вырабатываемая ГЭС, поставляется и в соседние страны — Россию, Грузию и Иран. В июле 2018 года, после того, как из-за аномальной жары на станции в Мингечевире произошел взрыв и начался пожар, в Азербайджане было масштабное отключение света, республика была практически полностью обесточена.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.