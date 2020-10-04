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Опубликовано видео "побега" войск Азербайджана

Майк Габриелян
1 час назад
Минобороны Армении опубликовало видео с отступлением азербайджанских войск после артобстрела в Нагорном Карабахе (Арцахе).
Опубликовано видео "побега" войск Азербайджана
Фото: пресс-служба Минобороны Азербайджанапресс-служба Минобороны Азербайджана
«Побег из Матагиса», — подписала ролик пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.
На кадрах колонна солдат передвигается по горному серпантину и внезапно попадает под огонь артиллерии. После этого военнослужащие начинают отступление.
Матагис (Мадагиз) – село с армянским населением в 500 человек на территории Карабаха. Одна из ключевых точек на линии противостояния.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в твиттере, что его войска заняли село и оно переименовано в Суговушан. Однако в Минобороны Арцаха назвали эти утверждения дезинформацией.
Ранее «Рамблер» сообщал, что выяснилось, в каком случае Турция закроет границы с Россией.
Армия,Шушан Степанян,Ильхам Алиев,Министерство обороны,Армения,Азербайджан,
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