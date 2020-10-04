Министерство обороны Армении представило видеозапись на которой, как утверждается, показано отступление азербайджанских войск после артобстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха.

"Побег из Матагиса", — написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

На кадрах можно заметить передвижение колонны солдат по горному серпантину, который затем обстреливает артиллерия. После этого военнослужащие начинают отступление.

Неделю назад Азербайджан обвинил Армению в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. В Баку утверждают, что это привело к жертвам среди гражданского населения и военных.

В свою очередь, в Ереване заявили, что азербайджанская армия начала наступления на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артобстрелу подверглись населенные пункты, включая столицу Степанакерт.

В Армении и НКР объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В нескольких городах Азербайджана ввели комендантский час.

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава советского Азербайджана. В ходе военных действий в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над автономией, а также семью прилегающими районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.