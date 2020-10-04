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Азербайджанская армия взяла под контроль еще один город в Карабахе

Lenta.ruиещё 8
30 минут назад
Азербайджанская армия взяла под контроль город Джебраил в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщает ТАСС.
Баку заявил о взятии под контроль город в Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Алиева, также освобожден ряд сел.
Населенный пункт находился под контролем Нагорно-Карабахской республики с 1993 года.
Армия,Ильхам Алиев,Азербайджан,
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