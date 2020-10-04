Украинский эксперт Михаил Савва предсказал, что война в Карабахе продлится еще несколько недель и завершится.

Азербайджан может заполучить несколько квадратных километров земли. Однако главной цели не достигнет, поскольку является коррумпированной страной с неразвитыми технологиями.

Председатель правления экспертной группы «Сова» ( Киев ) Михаил Савва считает, что закупка вооружений у Турции Израиля не поможет Баку

«Усиление Азербайджана в военном плане является по большей части имитацией. Так очень часто бывает с диктаторскими режимами. Они могут купить у кого-то боевые беспилотники, но это не решает проблему низкого качества армии», - заявил Савва в интервью изданию «Акценты».

По словам политолога, «никакое коррумпированное низкотехнологичное общество не может иметь боеспособной армии».

Эксперт предсказал, что активная фаза войны продлится несколько недель, затем начнётся затухание конфликта. Возможно, Азербайджан завоюет несколько квадратных километров, но не сможет захватить Карабах (Арцах).

По мнению эксперта, третьи стороны не сыграют значительной роли в конфликте.

«Все решится уровнями мобилизации двух обществ, включая их диаспоры», - уверен Савва.

Он отметил, что нынешняя война сопровождается большими потерями, нежели Первая Карабахская. Если верить сообщениям военных Азербайджана и Армении, то за шесть дней боев в Карабахе погибли более 2,5 тысяч военнослужащих, были сбиты 6 самолетов и 13 вертолетов, подбиты более 300 танков.

Для сравнения: более чем за два года боевых действий в Карабахе начале девяностых были убиты около 20 тысяч солдат.