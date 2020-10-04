В Степанакерте раздались мощные взрывы

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерте раздались мощные взрывы. Какие цели поражены, пока неизвестно. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

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Ранее Минобороны НКР предупредили, что вооруженные силы Азербайджана готовятся к нападению. «В течение ночи на линии соприкосновения было стабильно напряжено. Анализ действий противника показывает, что он готовится перейти к наступлению», — заявили в ведомстве. Военные следят за передвижениями противника и готовы подавить все его действия.

Минбороны Азербайджана в свою очередь сообщило о ракетном обстреле с территории Степанакерта городов Тертер и Горадиз, прилегающих к Нагорному Карабаху. Азербайджанская армия принимает «адекватные ответные меры».

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.