Армении предрекли потерю Карабаха

Если у армянской армии нет сил, то они Карабах проиграют. Так считает израильский государственный деятель, бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми
, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отметил Яков Кедми в эфире телеканала «Россия», вражда между армянами и турками эта дело очень давнее и никто сегодня эту проблему решить не может. По его мнению, происходящее в Армении
в последние 15 лет, то есть переориентация внутренней и внешней политики страны, ослабило армянское государство.
С приходом к власти Пашиняна, отношения с Россией
изменились, если не сказать испортились. А ведь основной силой Армении было то, что за ней стояла Россия.
Ранее, во время прошлого военного конфликта, азербайджанская армия была послабее армянской. Это ведь армянская армия шла по Азербайджану и захватывала населенные пункты, а не наоборот. Сегодня же, по мнению Якова Кедми, американские инструкторы довели армянскую армию до того, что не факт, что она сможет отстоять то, что у нее есть.
«Пусть скажут спасибо американцам, спасибо всем тем, кто выходил на демонстрации со своими лозунгами. Они ослабили это государство», - говорит Яков Кедми.
Как считает израильский государственный деятель, Россия не может допустить, чтобы иностранные войска вошли в Армению. Россия не может, если Армения слаба, защищать за нее Карабах.
«Если у армянской армии нет сил, то они Карабах проиграют. И пусть скажут спасибо самим себе и тем, кто молились кому угодно, повернувшись к Москве задницей», - говорит Кедми.
По его мнению, Армения стоит перед тем, что Азербайджан силой заберет Карабах и никто этому помешать не сможет. Как считает израильский разведчик, России не стоит влезать в военный конфликт только из-за Карабаха: «Сами заварили кашу – сами и расхлебывайте». Другое дело, что Россия не даст уничтожить независимость самой Армении. По оценке Кедми, пролет российских самолетов над Ереваном был четким намеком заинтересованным сторонам: «Армения для вас за пределами какого-то действия».