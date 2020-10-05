Армении предрекли потерю Карабаха

Если у армянской армии нет сил, то они Карабах проиграют. Так считает израильский государственный деятель, бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми , сообщает ИА DEITA.RU.

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Как отметил Яков Кедми в эфире телеканала «Россия», вражда между армянами и турками эта дело очень давнее и никто сегодня эту проблему решить не может. По его мнению, происходящее в Армении в последние 15 лет, то есть переориентация внутренней и внешней политики страны, ослабило армянское государство.

С приходом к власти Пашиняна, отношения с Россией изменились, если не сказать испортились. А ведь основной силой Армении было то, что за ней стояла Россия.

Ранее, во время прошлого военного конфликта, азербайджанская армия была послабее армянской. Это ведь армянская армия шла по Азербайджану и захватывала населенные пункты, а не наоборот. Сегодня же, по мнению Якова Кедми, американские инструкторы довели армянскую армию до того, что не факт, что она сможет отстоять то, что у нее есть.

«Пусть скажут спасибо американцам, спасибо всем тем, кто выходил на демонстрации со своими лозунгами. Они ослабили это государство», - говорит Яков Кедми.

Как считает израильский государственный деятель, Россия не может допустить, чтобы иностранные войска вошли в Армению. Россия не может, если Армения слаба, защищать за нее Карабах.

«Если у армянской армии нет сил, то они Карабах проиграют. И пусть скажут спасибо самим себе и тем, кто молились кому угодно, повернувшись к Москве задницей», - говорит Кедми.