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Более 12,1 тысячи военных РФ вылечились от коронавируса

Москва24иещё 5
1 час назад
За прошедшие сутки после прохождения лечения от COVID-19 выздоровели 48 российских военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Более 12,1 тысячи военных РФ вылечились от коронавируса
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах увеличилась до 12 126 человек, среди гражданского персонала вылечились 1509 человек.
На 3 октября в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлено 733 случая заражения коронавирусом. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 175 человек.
Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 медцентрах Минобороны РФ, составляет 1093.
За последние сутки в России подтвердили 9 859 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из этого числа 2 680 случаев зафиксированы без клинических проявлений.
В Москве за последние сутки выявили 2 884 новых случая коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 1 204 502 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Армия,Общество,Министерство обороны,РИА Новости,Россия,
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