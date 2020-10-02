В Степанкерте слышны громкие взрывы. Столицу непризнанной республики Нагорный Крабах атаковала азербайджанская армия, заявил на своей странице в Facebook представитель минобороны Армении Арцрун Ованисян.

Он подчеркнул, что в результате атаки было разрушено множество зданий и построек, а также пострадали мирные жители. Из каких орудий был произведен обстрел не сообщается.

Накануне азербайджанцы начали обстреливать окраины Степанакерта и некоторые городские районы. Журналисты отмечали, что скорее всего залпы были произведены из артиллерийских установок, поскольку атака дронов сопровождается сигнальной сиреной.

Под обстрел в Степанакерте, как сообщал «Рамблер», попал российский журналист, замглавреда телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский. Он рассказал, что опрашивал местных жителей в центре города, как вдруг в нескольких десятках метров раздались несколько взрывов. Он успел забежать в подвал одного из рядом стоящих домов. Позже выяснилось, что в результате обстрела пострадали два французских журналиста.