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В Степанакерте раздались мощные взрывы 

Артём Кульша 49 минут назад
В Степанкерте слышны громкие взрывы. Столицу непризнанной республики Нагорный Крабах атаковала азербайджанская армия, заявил на своей странице в Facebook представитель минобороны Армении Арцрун Ованисян.
Он подчеркнул, что в результате атаки было разрушено множество зданий и построек, а также пострадали мирные жители. Из каких орудий был произведен обстрел не сообщается.
Накануне азербайджанцы начали обстреливать окраины Степанакерта и некоторые городские районы. Журналисты отмечали, что скорее всего залпы были произведены из артиллерийских установок, поскольку атака дронов сопровождается сигнальной сиреной.
Под обстрел в Степанакерте, как сообщал «Рамблер», попал российский журналист, замглавреда телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский. Он рассказал, что опрашивал местных жителей в центре города, как вдруг в нескольких десятках метров раздались несколько взрывов. Он успел забежать в подвал одного из рядом стоящих домов. Позже выяснилось, что в результате обстрела пострадали два французских журналиста.
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Армия , Видео , Министерство обороны
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