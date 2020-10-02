Главным проигравшим из-за выхода США из договоров по ограничению ядерных вооружений оказалась Восточная Европа. Теперь ей отводится роль «прифронтовой зоны». Увы, отмечает автор, при общей деградации мировой системы безопасности в европейских странах не срабатывает защитный антивоенный механизм, как это было в 70-80-х годах XX века.

Видео из кабины американского стратегического бомбардировщика B-52 красноречиво: «повисший» слева от него российский истребитель-перехватчик Су-27 внезапно «взмахивает крыльями» и резко подрезает, проносясь прямо перед его носом (по данным ВВС США, Су-27 пролетел в 30 метрах от B-52). От турбулентности 120-тонный бомбардировщик неслабо потрясло.

Этот задокументированный случай над Черным морем произошел в конце августа и послужил поводом обвинить российских военных в непрофессионализме и создании угрозы безопасности американских самолетов. Нетрудно предположить, до чего бы дошла военная истерия по обе стороны Атлантики, если бы рука одного из пилотов дрогнула, и в воздухе произошел бы более серьезный инцидент.

Калининграде. В последнее время напряженность в небе над Черным и Балтийским морями возросла еще больше, поскольку способные нести ядерные боеголовки бомбардировщики B-52, а также разведывательные самолеты других стран — членов НАТО и беспилотники США провели серию провокационных полетов в непосредственной близости от российских границ, в том числе над Украиной . По данным российских военных, они отрабатывали применение ракетного оружия по целям в Крыму

27 сентября было объявлено, что бомбардировщики возвращаются в США после выполнения своей миссии по «сдерживанию России ». Наверняка эти «визиты» будут продолжаться, как и будет продолжаться Холодная война во второй редакции.

Однако нынешнее напряжение на западных границах России существенно отличается от напряжения прошлой холодной войны. В то время под угрозой себя чувствовали в основном западноевропейские страны, граничащие со странами Варшавского договора, в то время как сейчас основные события приходятся на территории восточноевропейских стран, входящих в НАТО, а западные общества находятся как бы в тылу. Это ощущение подтверждает брошенная в 2014 году фраза бывшего помощника госсекретаря США Виктории Нуланд о «прифронтовых государствах», и с каждым годом, независимо от перестановок в Белом доме ее слова обрастают все большим смыслом.

В этом смысле Восточная Европа, выполняющая отведенную ей роль «прифронтовой зоны», оказалась весьма удобной с политической точки зрения — среди населения полностью отсутствует так называемая «военная тревога» (вероятно, из-за слабости демократических институтов), но зато гарантирована апатия общества и историческая обида на Россию в ряде стран, а местная элита особенно зависима от благосклонности США, по-прежнему задающих тон эскалации напряжения — как самостоятельно, так и через обширную клиентскую сеть в Старом свете.

Иначе как объяснить, что на фоне регулярных полетов стратегических бомбардировщиков — части ядерной триады США — над их головами, при том, что в регионе размещены ракетные комплексы ПРО (которые в дальнейшем могут быть использованы как ударные), при общей деградации мировой системы безопасности в этих обществах не срабатывает никакой видимый защитный антивоенный механизм, как это было в 70-80-х в странах Западной Европы — именно этот механизм должен повлиять на политиков.

Об этом предупреждал некоторое время назад ныне покойный американский историк профессор Стивен Коэн . Он обратил внимание, что в новой холодной войне у США больше нет оппозиции. «За всю свою долгую жизнь я не припомню такого серьезного отсутствия демократических общественных дебатов в условиях такого кризиса», — написал профессор Коэн в статье 2014 года для Le Monde Diplomatic. С тех пор ничего не изменилось, кроме того, что в 2014 году стратегические бомбардировщики не летали над Европой.

Отсутствие демократических дебатов — часть проблемы молчания о деградации системы безопасности в области ядерного оружия. Всего через несколько недель рухнул еще один ее элемент: США — главный инициатор демонтажа архитектуры международной безопасности — вышли из Договора об открытом небе для воздушного контроля над вооружениями. Наверное, опять из-за того, что Россия его не соблюдала.

В статье этого года «Утрата контроля над вооружениями открывает ящик Пандоры» болгарский эксперт по безопасности Симеон Николов отмечает, что больше всего от выхода США из договора пострадают европейские страны, подписавшие договор, в том числе и Болгария. Николов отмечает, что 55 процентов всех наблюдательных полетов над территорией России выполняются странами Западной Европы, у других европейских стран просто нет необходимого оборудования, они получают только отчеты. Отсутствие американских самолетов значительно сократит объем информации, получаемой европейцами легальным способом, даже если Россия не выйдет из договора. Николов выделяет три группы реальных причин, по которым США выходят из договора: старая авиационная техника, наличие современных разведывательных спутников и эскалация напряженности в отношениях с Россией.

Проблема с этим договором состоит в том, что выход США рассматривается как прелюдия к прекращению действия другого краеугольного документа — Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов (START III в западной терминологии и СНВ-III в российской), срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

Сейчас между США и Россией ведутся непростые переговоры о продлении договора еще на пять лет, но шансы невелики. США в ультимативной форме поставили России новые условия заключения нового договора — США настаивают на включении в него нового российского оружия, в том числе тактического ядерного оружия, но отказываются говорить о своем ядерном оружии в Европе. Для Москвы возвращение американского ядерного оружия на родину всегда было условием обсуждения вопроса тактических ядерных зарядов.

Россия также хочет включить в договор беспилотники, которые в настоящее время никак не регулируются. Но больше всего США хотят, чтобы в договор был вовлечен Китай, и чтобы Москва в этом посодействовала. Последнее нереально: Китай не согласится, а Москва не будет плясать под чужую дудку. При этом о ядерных арсеналах Франции и Великобритании американцы ни слова не говорят, заявляют российские эксперты. В этих условиях трудно ожидать понимания, и Маршалл Биллингсли , американский спецпосланник, ведущий переговоры, обещает, что после возможного избрания Дональда Трампа на второй срок «цена вопроса» для россиян вырастет, т.е. будут установлены новые ультимативные условия для заключения договора о контроле над ядерными вооружениями.

Где Европа? Ряд европейских стран, в том числе Швеция, призвали Соединенные Штаты продлить START III еще на пять лет до подписания нового договора. Европа реально беспокоится. Об этом также было сказано в номере журнала Foreign Policy от 28 сентября, где утверждалось, что внутренние отчеты Белого дома говорят об обеспокоенности союзников США последствиями отказа от продолжения действия START III. Это логичное, но какое-то половинчатое беспокойство.

Мы втайне переживаем, но публично выражаем это в максимально обтекаемых формулировках, не дай Бог американцы догадаются. Например, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого американцы тоже вышли, потому что Россия снова была виновата, угрожает безопасности Европы и особенно ее восточной части, но что-то там не слышно воплей. Возможно, потому, что в Европе до сих пор нет реальных действий по размещению таких ракет, или потому, что ЕС осознает, что большая часть напряженности раздувается искусственно, чтобы получить дивиденды во внутренней политике США.

Но если однажды ракеты выйдут на свои стартовые позиции, до Восточной Европы они дойдут в последнюю очередь. Там есть зоны противоракетной обороны, результат еще одного договора, прекращенного по инициативе США. Акция, якобы направленная против террористов, в итоге, как обычно, оказалась направленной против России. И против российских ракет.

Пока главный проигравший — Европа, то ли потому, что она не говорит единым сильным голосом, то ли потому, что она не хочет иметь такой голос, то ли потому, что из чувства атлантической солидарности она не смеет сказать, что больше не будет заложницей нежелания Соединенных Штатов ладить с другими великими державами.

В начале этого года авторы научного журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», с 1947 года измеряющие, сколько осталось человечеству до ядерного Армагеддона, передвинули часы с двух минут до 100 секунд. Вариантов не так много: либо европейцы возьмут собственную безопасность в свои руки и откажутся быть пешками в чужой игре, либо будут наблюдать за печальным отсчетом времени до Судного дня.