МИД страны заявил, что посредниками должны выступить страны Минской группы ОБСЕ.

В неё входят Россия, Франция и США на правах сопредседателей, а также Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, Армения и Азербайджан, передаёт ТАСС.