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Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Карабахе
Говорит Москва
и
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14 минут назад
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МИД
страны заявил, что посредниками должны выступить страны Минской группы ОБСЕ.
В неё входят Россия, Франция и США на правах сопредседателей, а также Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, Армения и Азербайджан, передаёт ТАСС.
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