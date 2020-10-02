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Армения готова начать переговоры по прекращению огня в Карабахе 

Говорит Москва и ещё 2 14 минут назад
МИД страны заявил, что посредниками должны выступить страны Минской группы ОБСЕ.
В неё входят Россия, Франция и США на правах сопредседателей, а также Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Турция, Армения и Азербайджан, передаёт ТАСС.
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Армия , Видео , В мире , Кавказ , Конфликты , МИД , ИТАР-ТАСС , Армения
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