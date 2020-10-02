Российские вертолёты научат стрелять дронами-камикадзе

Новый модульный кассетный блок неуправляемых авиационных ракет (НАР) для российских боевых вертолётов позволит стрелять в том числе дронами-камикадзе.

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В российской армии дроны помимо самостоятельной единицы техники уже в ближайшее время могут стать одним из видов боеприпасов.

Все российские боевые вертолёты, которые оснащены системой управления оружием (СУО), в перспективе могут получить новый модульный кассетный блок НАР. Особенностью этого блока станет возможность стрельбы так называемыми "умными" боеприпасами.

"Встроенная аппаратура передаёт информацию от системы управления оружием вертолёта на полезную нагрузку, будь то ракеты с управляемым подрывом, корректируемые ракеты, мини-беспилотники или дроны-камикадзе. Через неё можно, например, накачать энергией батарею в беспилотнике, передать команду на включение, запустить его, и он дальше уже полетит выполнять свою программу", — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Обеспечить использование таких боеприпасов позволит блок орудий Б8В10-УВ с кассетами модульной конструкции К8В10-УВ и К8В5-УВ, разработанный научно-техническим центром "Заслон" для боевого вертолёта Ми-28НМ. Трубы калибром 80 мм можно скомпоновать в модули по 10, 15, 20 или 25 штук.

Напомним, в настоящее время ведётся работа над обновлённый вертолётом Ми-28НМ, который военные называют «Ночным суперохотником». Машина конструктивно отличается от своего прототипа Ми-28Н уникальной надвтулочной РЛС, новыми двигателями, системой управления, а также современным комплексом противодействия средствам ПВО. Кроме того, «Ночной суперохотник» оснащается более современным и мощным вооружением, повышающим его боевые возможности.

Пилоты в новом вертолёте располагаются тандемом, а сама машина имеет двойное управление, что повышает ее выживаемость в боевых условиях: в случае необходимости раненого пилота может тут же заменить его напарник. «Ночной суперохотник» получил двигатель ВК-2500П-01/ПС, промышленное производство которого было налажено на заводе «Климов»

На нём установлена новая современная электронная система автоматического управления, регулирующая параметры работы двигателя в полёте. Новые конструктивные решения гарантируют надежную эксплуатацию в районах не только с умеренным климатом, но и в пустынных местностях с высокой температурой, а также в условиях высокогорья. Ми-28НМ вооружён противотанковыми управляемыми ракетами и 30-миллиметровой автоматической пушкой.