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Армения задействовала системы ПВО 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армянские средства ПВО сбили три азербайджанских беспилотника в воздушном пространстве страны.
Всего, по словам Пашиняна, в небе над Котайкской и Гегаркуникской областями Армении были замечены четыре БПЛА.

«Четыре беспилотных аппарата врага были обнаружены в небе над Гегаркуникской и Котайкской областями. Силами армянских ПВО три из них были сбиты», — написал Пашинян в Facebook.

Позже он добавил, что и четвертый беспилотник был уничтожен.
Пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян ранее заявляла, что средства ПВО Армении сбили беспилотный летательный аппарат в нескольких километрах от Еревана.

«Над Котайкской областью средствами ПВО Армении был сбит беспилотный аппарат», — заявила Степанян, ее слова приводит ТАСС.

Официальный представитель Минобороны страны Арцрун Ованнисян, в свою очередь, подтвердил, что средства ПВО страны задействованы для работы по перехвату воздушных целей в небе над Арменией.
Телеграм-канал «Военный осведомитель» опубликовал видео применения российских ЗРС С-300 для уничтожения двух ракет в районе Абовяна в Армении.
Как писал «Рамблер», обстановка в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
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Армия , Видео , Шушан Степанян , Никол Пашинян , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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