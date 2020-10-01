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Средства ПВО Армении сбили беспилотник вблизи Еревана 

ТАСС 44 минуты назад
Средства ПВО Вооруженных сил Армении в четверг вечером задействованы для работы по целям в небе над республикой. Об этом на своей странице в Facebookсообщил официальный представитель Минобороны страны Арцрун Ованнисян.

"В небе работает ПВО Армении. Не беспокойтесь, при использовании средств ПВО бывает шум", — написал Ованнисян.

В свою очередь пресс-секретарь Шушан Степанян сообщила, что-то небе над городом Абовяном, в нескольких километрах от Еревана, был сбит беспилотник. "Над Котайкской областью средствами ПВО Армении был сбит беспилотный аппарат", — написала Степанян.
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Армия , Видео , Шушан Степанян , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , Армения , Ереван
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