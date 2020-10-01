Средства ПВО Вооруженных сил Армении в четверг вечером задействованы для работы по целям в небе над республикой. Об этом на своей странице в Facebookсообщил официальный представитель Минобороны страны Арцрун Ованнисян.
"В небе работает ПВО Армении. Не беспокойтесь, при использовании средств ПВО бывает шум", — написал Ованнисян.
В свою очередь пресс-секретарь Шушан Степанян сообщила, что-то небе над городом Абовяном, в нескольких километрах от Еревана, был сбит беспилотник. "Над Котайкской областью средствами ПВО Армении был сбит беспилотный аппарат", — написала Степанян.