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"В небе работает ПВО Армении. Не беспокойтесь, при использовании средств ПВО бывает шум", — написал Ованнисян.

ТАСС: последние новости

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