Глава Карабаха направляется на передовую

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что он вместе с подразделениями специального назначения направляется на передовую. Об этом он написал в своем Facebook.

Фото: armenpress.am armenpress.am

Лидер республики отметил, что собирается "принять свою честь боя", поскольку на передовой он "будет полезнее, чем в тылу".

Арутюнян в своем посте также попросил соотечественников незамедлительно подняться на ноги, и "с беззаветной преданностью защитить наше свое право жить на родине без экзистенциальной угрозы".

"Это священная отечественная война, в которой мы должны победить, каждый - максимальным участием и преданностью", - написал Арутюнян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.