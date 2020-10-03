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Глава Карабаха заявил, что направляется на передовую

Газета.Ruиещё 23
44 минуты назад
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что он вместе с подразделениями специального назначения направляется на передовую. Об этом он написал в своем Facebook.
Глава Карабаха направляется на передовую
Фото: armenpress.amarmenpress.am
Лидер республики отметил, что собирается "принять свою честь боя", поскольку на передовой он "будет полезнее, чем в тылу".
Арутюнян в своем посте также попросил соотечественников незамедлительно подняться на ноги, и "с беззаветной преданностью защитить наше свое право жить на родине без экзистенциальной угрозы".
"Это священная отечественная война, в которой мы должны победить, каждый - максимальным участием и преданностью", - написал Арутюнян.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
Армия,Войска,Араик Арутюнян,Министерство обороны,
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