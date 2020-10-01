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Появилось видео уничтожения самолета Азербайджана 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Минобороны Армении опубликовало видеозапись уничтожения азербайджанского беспилотника в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
На записи видно, что летательный аппарат не удалось сбить огнем стрелкового оружия, после чего была применена зенитная ракета.
По информации телеграм-канала «Военный обозреватель», на кадрах запечатлен самолет Ан-2 в беспилотном варианте.
Ранее, как писал «Рамблер», вице-премьер Армении Тигран Авинян привел статистику потерь азербайджанской стороны с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Сообщается, что с 27 сентября Азербайджан потерял 1280 человек убитыми, число раненых достигло 2700 человек. Кроме того, Азербайджан лишился 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 танка и БМП, 3 тяжелых огневых систем, 2 установок «Смерч» и 4 самолетов.
27 сентября обстановка в Нагорном Карабахе резко обострилась. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. Сегодня стало известно, что ВС Азербайджана начали бомбить город Степанакерт. А министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что был сбит азербайджанский вертолет.
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Армия , Видео , В мире , Тигран Авинян , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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