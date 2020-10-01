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Ереван пригрозил Баку сокрушительными ударами в ответ на агрессию 

РИА Новости 16 минут назад
Министр обороны Армении Давид Тоноян в четверг в ходе встречи с французским послом в Ереване Джонатаном Лакотом заявил, что армянские силы нанесут сокрушительные удары в ответ на агрессию со стороны Азербайджана, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"Он отметил, что Армия обороны (Карабаха — ред) выполняет поставленные перед нею задачи, развивая успех и сдерживая агрессию противника, а в ответ на агрессивные действия ВС Азербайджана будут наноситься сокрушительные удары и этот процесс уже начат", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

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Французский дипломат выразил соболезнования в связи с гибелью военных и гражданских лиц во время боевых действий, добавив, что Париж крайне обеспокоен напряженностью ситуации и внимательно следит за развитием событий.

"На встрече была достигнута договоренность поддерживать постоянную связь и обмениваться информацией", — подчеркнули в пресс-службе.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Армия , Видео , Рубен Меликян , Министерство обороны , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
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