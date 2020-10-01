МИД Украины выразил протест в связи с призывом в Крыму

Ранее в четверг начальник организационно-мобилизационного управления штаба Южного военного округа (ЮВО) Константин Запотоцкий сообщил журналистам, что более 3 тыс. молодых людей из Республики Крым и Севастополя будут призваны осенью для прохождения службы в Вооруженных силах РФ.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.