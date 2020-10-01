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МИД Украины выразил протест в связи с военным призывом в Крыму

ТАССиещё 1
1 час назад
Украинский МИД выразил протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу жителей Крыма и Севастополя. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте дипведомства.
МИД Украины выразил протест в связи с призывом в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Согласно международному гуманитарному праву, в частности, Конвенции о защите гражданского населения во время войны, государству-оккупанту запрещается принуждать лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, а также оказать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", - отмечается в документе.
Ранее в четверг начальник организационно-мобилизационного управления штаба Южного военного округа (ЮВО) Константин Запотоцкий сообщил журналистам, что более 3 тыс. молодых людей из Республики Крым и Севастополя будут призваны осенью для прохождения службы в Вооруженных силах РФ.
После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
Армия,Украина,МИД,Севастополь,Республика Крым,Россия,
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