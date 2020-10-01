Макрон заявил о переброске боевиков из Сирии в Карабах 

Франции есть сведения о том, что боевики из Сирии отправились в Карабах, чтобы участвовать в боевых действиях, заявил французский президент Эммануэль Макрон перед началом европейского саммита.

«Хочу четко заявить: сегодня мы располагаем информацией, которая с достоверной уверенностью указывает, что боевики джихадистских группировок покинули театр военных действий в Сирии, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе», — приводит слова Макрона РИА «Новости».

По его словам, это «очень серьезный и новый фактор», который он нужно обсудить в ходе саммита.

Ранее МИД России сообщил, что есть сведения о переброске в Карабах боевиков незаконных вооруженных формирований. Этих боевиков, по данным МИД, перебрасывают из Сирии и Ливии.

Также Макрон заявил, что раненые в Карабахе журналисты французской газеты Monde ожидают самолет для транспортировки на родину.

«Санитарный самолет готов к вылету. Мы делаем все, чтобы стабилизировать состояние раненых на месте до их эвакуации», — уточнил он.

Политик выразил слова поддержки журналисту и фотографу, а также всему коллективу газеты.

Между тем армянский единый информационный центр при правительстве Армении сообщил, что один из журналистов находится в тяжелом состоянии.

«Состояние журналиста Monde тяжелое, его оперируют в Степанакерте», — цитирует сообщение ТАСС.

В четверг армянский информцентр заявлял, что двое журналистов французского Monde пострадали при ударе азербайджанских военных в Карабахе.

Ранения получил и оператор телеканала «Армения» Арам Григорян в результате обстрела вооруженных сил Азербайджана.

Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.