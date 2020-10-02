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У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
У советской 130-миллиметровой пушки М-46 в Сирии при стрельбе «испарился» ствол. На соответствующий ролик произведенного боевиками в Сирии неудачного выстрела, опубликованного в Twitter пользователем 200_zoka, обратила внимание «Российская газета».
Издание отмечает, что пушка была захвачена боевиками у правительственных сил. «Возможно, был применен некондиционный боеприпас, или у М-46 оказался полностью выработан ресурс. Также можно предположить, что инцидент произошел из-за низкой квалификации расчета», — предполагает газета.
В октябре «Звезда» отнесла боевую машину «Терминатор», которую «иностранные профессионалы» называют «российской мясорубкой», к одной из самых страшных разновидностей оружия в мире. Издание пишет, что машина, способная «выступать как в группе огневой поддержки, так и на правах самостоятельной бронетанковой единицы», создана на базе танкового шасси танка с комбинированной лобовой броней и блоками динамической защиты.
Армия,Видео,Война в Сирии ,"Российская газета",Сирийская Арабская Республика,
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