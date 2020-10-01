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В Карабахе сбит азербайджанский вертолет

Алиса Селезнёва
44 минуты назад
Азербайджанский вертолет был сбит на южном участке линии соприкосновения войск и упал на территорию Ирана. Об этом говорится в сообщении на странице Министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Facebook.
В Карабахе сбит азербайджанский вертолет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным военного ведомства, вертолет был сбит в районе высоты Варазатумб.
При этом в Минобороны подчеркнули, что падение вертолета на территорию Ирана не содержит никакого умысла, а произошло потому, что военные действия «проходят рядом с границей и, к сожалению, подобные инциденты неизбежны».
Как сообщал «Рамблер», 27 сентября стало известно о возобновлении военных действий в зоне карабахского конфликта. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. При этом в Баку заявили о «принуждении Армении к миру» и проведении широкомасштабной операции.
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