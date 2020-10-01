В Карабахе сбит азербайджанский вертолет

Как сообщал «Рамблер», 27 сентября стало известно о возобновлении военных действий в зоне карабахского конфликта. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. При этом в Баку заявили о «принуждении Армении к миру» и проведении широкомасштабной операции.