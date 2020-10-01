Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Выход нового корвета на испытания попал на видео 

Вадим Дроздов 22 минуты назад
Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» впервые вышел на заводские испытания из порта Владивостока.
"Алдар Цыденжалов" — это российский корвет с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны Военно-Морского Флота Российской Федерации, третий корабль проекта 20380 построенный на Амурском судостроительном заводе (АСЗ). Корабль построен по модульной схеме, что позволяет устанавливать на них новые системы оружия и радиоэлектронного вооружения без больших переделок и затрат времени. Основные принципы заложенные в проект корветов — многофункциональность, компактность, малозаметность, автоматизация корабельных систем, повышенная живучесть корабля. Жизненный цикл корабля определён в 30 лет.
Армия , Видео , Алдар Цыденжапов , Амурский судостроительный завод , Владивосток
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
«Трясло»: актриса об откровенной сцене с Харламовым
«Трясло»: актриса об откровенной сцене с Харламовым
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Видео
Учения артиллеристов попали на видео
01:24
Учения артиллеристов попали на видео
Армия
Выход нового корвета на испытания попал на видео
00:47
Выход нового корвета на испытания попал на видео
Армия
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
00:56
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
Политика
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
02:54
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
Армия
Опубликовано видео потопа в Керчи
01:05
Опубликовано видео потопа в Керчи
Происшествия
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
04:09
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
Происшествия Криминал
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
00:09
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
Происшествия
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
00:24
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
00:36
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
В мире
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение