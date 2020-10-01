Выход нового корвета на испытания попал на видео 

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» впервые вышел на заводские испытания из порта Владивостока.
"Алдар Цыденжалов" — это российский корвет с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны Военно-Морского Флота Российской Федерации, третий корабль проекта 20380 построенный на Амурском судостроительном заводе (АСЗ). Корабль построен по модульной схеме, что позволяет устанавливать на них новые системы оружия и радиоэлектронного вооружения без больших переделок и затрат времени. Основные принципы заложенные в проект корветов — многофункциональность, компактность, малозаметность, автоматизация корабельных систем, повышенная живучесть корабля. Жизненный цикл корабля определён в 30 лет.