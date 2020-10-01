Российский «Белый лебедь» Ту-160 установил новый мировой рекорд, пролетев за 25 часов более 20 тысяч километров, сообщает «Хуаньцю шибао». Но выполнять такие сверхдальние полеты — задача не из легких. И все же и Россия , и Америка уделяют таким полетам особое внимание. Китайская газета объяснила, почему

19 сентября Россия сделала громкое заявление о том, что сверхзвуковой дальний бомбардировщик Ту-160, известный как «Белый лебедь», установил новый мировой рекорд, пролетев более 20 тысяч километров за более чем 25 часов. Будучи одними из наиболее важных средств стратегического сдерживания, российские и американские стратегические бомбардировщики в последние годы продолжают осуществлять высокоинтенсивное длительное дальнее патрулирование. Подобные миссии на самом деле непросты.

«Здесь требуется настойчивость, решимость и уверенность в своих силах»

20 сентября по сообщению российского информационного агентства ТАСС, командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сказал: «19 сентября два стратегических бомбардировщика Ту-160 российской дальней авиации установили новый мировой рекорд по дальности и продолжительности полета. Летчики находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров. Дольше на подобных пилотируемых бомбардировщиках не летал никто». Согласно заявлению Минобороны России , два стратегических бомбардировщика Ту-160 взлетели с базы ВВС Энгельс в Саратовской области и пролетели над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей, а затем вернулись на базу черед Дальний Восток, завершив 25 часов и 25 минут непрерывного полета успешным приземлением на аэродроме Энгельс. Во время этого сверхдальнего полета группа стратегических бомбардировщиков Ту-160 выполнила три дозаправки в воздухе от шести заправщиков Ил-78 общим объемом топлива 60 тонн. Это первый случай, когда ВВС России доставили бомбардировщикам в воздух такой большой объем топлива. В то же время Воздушно-космические силы России также направили истребители Су-35 для сопровождения бомбардировщиков в целях обеспечения безопасности полета.

Командир экипажа генерал-майор Олег Пчела сказал: «Этот полет действительно очень сложный. Мы были одеты в морские спасательные костюмы и сидели в самолете как медведи, это мешает нашей деятельности. Такой долгий полет требует настойчивости, решимости и уверенности в своих силах». Последний рекорд полета российского стратегического бомбардировщика Ту-160 был установлен в 2010 году, когда бомбардировщик совершил непрерывный полет длительностью 24 часа 24 минуты.

В рамках этого длительного патрулирования многие страны также подняли в воздух свои истребители. Командование ПВО Северной Америки заявило, что 19 сентября два Ту-160 и два Су-35 были обнаружены на побережье Аляски, и они трижды входили в опознавательную зону ПВО, однако не вторгались в воздушное пространство США или Канады. Военно-воздушные силы США направили истребители F-22 «Раптор» и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 для наблюдения за действиями российских военных самолетов.

Почему предпочтение отдается продолжительным полетам

Китайский эксперт, который 20 сентября дал интервью репортеру «Хуаньцю шибао», сказал, что хотя российская армия утверждала, что Ту-160 на этот раз побил мировой рекорд по длительности полета, но ему, возможно, придется учитывать дополнительные «суровые» условия, поскольку с точки зрения дальности полета и времени этот рейс Ту-160 отнюдь не «лучший в мире». До этого американские стратегические бомбардировщики неоднократно проводили летные тренировки и реальные боевые вылеты длительностью больше 30 часов. Во время операции «Несокрушимая свобода» против Афганистана в октябре 2001 года стратегический бомбардировщик В-2 ВВС США непрерывно летел 44 часа 20 минут на расстояние 35 тысяч километров, и за это время он осуществил шесть дозаправок в воздухе. Максимальная продолжительность одиночных полетов во время летных тренировок на американских бомбардировщиках B-2 обычно превышает 35 часов. Летная подготовка больше 20 часов на других типах стратегических бомбардировщиков также встречается достаточно часто.

Почему американские и российские стратегические бомбардировщики предпочитают дальние полеты? По мнению эксперта, это происходит главным образом потому, что дальние продолжительные полеты стратегических бомбардировщиков имеют большое значение для реальной войны. Техническое обслуживание и поддержка, необходимые для стратегических бомбардировщиков, достаточно сложны. В то же время, как важный стратегический актив, они должны размещаться на как можно более отдаленных от линии фронта аэродромах, которые противнику труднее атаковать. Например, большинство американских бомбардировщиков B-2, которые вступали в военные действия, взлетали из глубины материка, поэтому времени на полет требовалось много. Длительные по продолжительности полеты также способствуют гибкости планирования маршрута бомбардировщика: он может поражать цель с нескольких направлений, повышая маневренность и внезапность ударов. 44-часовой полет бомбардировщика B-2 произошел потому, что командование внезапно увеличило количество целей, но благодаря сверхдлительному по продолжительности полету B-2 миссия была успешно выполнена. Кроме того, во время холодной войны Соединенные Штаты приказали стратегическим бомбардировщикам установить ядерные бомбы для выполнения непрерывных воздушных операций, в ходе которых они всегда должны были быть готовы к нанесению ядерного удара. При выполнении такого рода ядерных операций, естественно, «чем больше времени, проведенного стратегическими бомбардировщиками в воздухе, тем лучше».

Испытание для техники и экипажа

Тем не менее такие длительные полеты стратегических бомбардировщиков — это большое испытание для техники и экипажа. Что касается самого самолета, то он должен непрерывно летать более 24 часов без сбоев, и это требует высокой устойчивости бортового оборудования и двигателя. Все стратегические сверхзвуковые бомбардировщики, такие как Ту-160 и B-1B, используют двигатели с форсажной камерой. Чтобы заставить их работать надежно и непрерывно в течение суток, помимо пробных запусков и испытательных полетов им также необходимы ежедневные тренировки для доказательства надежности. Только большое количество таких тренировок может повысить уверенность пилота в исправности самолета.

Кроме того, непрерывные полеты более суток также являются испытанием для самих пилотов, требуя от них способности эффективно распределять свою энергию для управления самолетом и находить способы устроить небольшой отдых в случае необходимости. Американские пилоты, выполняя подобного рода операции, обычно берут с собой спортивные напитки, еду для восполнения энергии и, при необходимости, некоторые тонизирующие средства. Пилоты бомбардировщика В-2 могут взять с собой простые раскладушки, чтобы по очереди передохнуть во время полета. В задней части кабины предусмотрены туалет и зона отдыха, пилоты также могут разогреть еду в микроволновой печи в качестве дополнительного питания.