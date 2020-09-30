Сириец рассказал об участии в боях за Азербайджан

Гражданин Сирии рассказал, что был завербован протурецкой «Сирийской национальной армией» и в настоящее время находится в Азербайджане . Интервью с ним опубликовала арабская служба «Би-би-си».

Мужчина признался, что ему предлагали работу по охране военных объектов, за которую обещали платить две тысячи долларов в месяц. Об участии в военных действиях речи не шло.

Однако, как отметил сириец, в итоге он и другие его соотечественники оказались задействованы в боях против Армении на стороне Азербайджана. Туда, по словам мужчины, они попали через территорию Турции . За время конфликта, как заверяет сириец, он видел 10 погибших соотечественников.

Кроме того, как утверждают источники «Би-би-си», несколько семей из Турции получили извещения о гибели их родственников на территории Азербайджана. Баку и Анкара эту информацию отрицают.

Ранее российские дипломаты подтвердили, что осведомлены об участии в карабахском конфликте террористов из незаконных вооруженных формирований Сирии и Ливии. В Баку, в свою очередь, заявили о том, что Ереван использует на своей стороне наемников из стран Ближнего Востока.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.