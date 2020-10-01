В России стартует осенний призыв 

Осенний призыв проведут во всех 85 субъектах России , по прибытии в часть с военнослужащими проведут карантинные мероприятия в течение 14 суток, сообщает Минобороны России

В среду президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре, на военную службу будут призваны 128 тысяч человек.

"Первого октября начинается осенний 2020 года призыв граждан на военную службу. Планируется призвать и направить для прохождения военной службы 128 тысяч человек, при этом призыв будет проводиться во всех 85 субъектах Российской Федерации … При прибытии в воинскую часть с военнослужащими проведут карантинные (ограничительные) мероприятия в течение 14 суток с момента прибытия", — говорится в сообщении.

Добавляется, что при перевозке граждан на призывные и сборные пункты будет использоваться только прошедший дезинфекционную обработку транспорт, а на сборных пунктах будет организовано тестирование призывников на наличие новой коронавирусной инфекции. Кроме того, при убытии со сборного пункта военнослужащие будут обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования.

Отмечается, что перемещение военнослужащих общественным транспортом исключено. "Встреча и перевозка прибывающих воинских команд с вокзалов (аэропортов и др.) в пункт постоянной дислокации организованы автомобильным транспортом воинских частей", — добавляется в сообщении.