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США могут продать Швейцарии около 80 истребителей на $14 млрд 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
США продадут Швейцарии истребителей на $14 млрд
Фото: Reuters
Госдепартамент одобрил возможную поставку Швейцарии 40 палубных истребителей F/A-18EF Super Hornet и 40 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на общую сумму порядка $14 млрд Об этом говорится в распространенном в среду сообщении американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности.

"Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Швейцарии 40 истребителей F/A-18EF Super Hornet и соответствующего оборудования на сумму около $7,5 млрд Агентство направляет в Конгресс требуемый сертификат о возможности продажи", — отмечается в тексте.

Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство одобрило возможную поставку этой стране 40 истребителей F-35 и соответствующего оборудования стоимостью примерно $6,6 млрд
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Армия , МИД , Госдеп США , США , Швейцария
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