США продадут Швейцарии истребителей на $14 млрд

"Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Швейцарии 40 истребителей F/A-18EF Super Hornet и соответствующего оборудования на сумму около $7,5 млрд Агентство направляет в Конгресс требуемый сертификат о возможности продажи", — отмечается в тексте.