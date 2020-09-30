США продадут Швейцарии истребителей на $14 млрд

Госдепартамент одобрил возможную поставку Швейцарии 40 палубных истребителей F/A-18EF Super Hornet и 40 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на общую сумму порядка $14 млрд Об этом говорится в распространенном в среду сообщении американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности.
"Госдепартамент США одобрил возможную продажу правительству Швейцарии 40 истребителей F/A-18EF Super Hornet и соответствующего оборудования на сумму около $7,5 млрд Агентство направляет в Конгресс требуемый сертификат о возможности продажи", — отмечается в тексте.
Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство одобрило возможную поставку этой стране 40 истребителей F-35 и соответствующего оборудования стоимостью примерно $6,6 млрд