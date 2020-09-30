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Испытан беспилотник с подвешенным на него дроном 

Популярная механика 30 минут назад
Испытан беспилотник с подвешенным на него дроном
Фото: General Atomics
Американская компания General Atomics провела первые лётные испытания ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9A Reaper с подвешенным на него малым реактивным разведывательным дроном Sparrowhawk.
В последнее время всё больше компаний занимаются испытаниями технологии запуска небольших разведывательных дронов с более крупных беспилотных летательных аппаратов: таким образом можно увеличить зону разведки с воздуха и эффективнее преодолевать противовоздушную оборону противника. Кроме того, небольшие аппараты планируется использовать в качестве ретрансляторов сигналов для увеличения зоны покрытия связи.
Первые лётные испытания беспилотника MQ-9A с подвешенным на него дроном Sparrowhawk были признаны успешными: аппарат не запускался в ходе полёта, но специалисты General Atomics проверили воздействие подвешенного беспилотника на аэродинамические характеристики и управляемость ударного дрона-носителя. Малый аппарат Sparrowhawk оснащён реактивным двигателем, он имеет V-образное хвостовое оперение, а также поворотное крыло.
Когда беспилотник находится на носителе, его крыло установлено параллельно фюзеляжу, что позволяет снизить аэродинамическое сопротивление в полёте, а также воздействие подъёмной силы крыла на полёт MQ-9A. После запуска крыло Sparrowhawk поворачивается на 90 градусов, другие подробности об испытаниях и малом беспилотнике как таковом не раскрываются. Недавно General Atomics провела лётные испытания MQ-9 с системой искусственного интеллекта, которая умеет выбирать цели в автоматическом режиме.
Каждым беспилотником Reaper в настоящее время управляют два человека: один оператор пилотирует аппарат, а второй работает с его сенсорами и вооружением. Задача обнаружения, распознавания и идентификации целей лежит на операторе вооружения — это довольно сложная и ответственная работа, к тому же у операторов на сегодняшний день крайне длительные смены из-за большой продолжительности полётов и дефицита кадров, который в ВВС США превысил уже 400 человек.
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Армия , Оружие
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