Крушение F-35B попало на видео

Крушение американского истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, столкнувшегося с воздушным танкером KC-130, попало на видео. Соответствующий ролик опубликовал в Instagram пользователь aviationdaily.

Popular Mechanics, обратившее внимание на данное видео, отмечает, что оно «выглядит подлинным». Издание пишет, что причины случившегося в настоящее время выясняются.

«Сейчас в Южной Калифорнии разбросано несколько тысяч кусков самого современного истребителя, многие из которых могут дать ключ к разгадке технических аспектов и технологий производства, используемых при создании F-35 Lightning II», — уверяет Popular Mechanics.

Инцидент с F-35B Lightning II и KC-130 произошел в конце сентября в Калифорнии. Пилот истребителя катапультировался, воздушный танкер совершил жесткую посадку.