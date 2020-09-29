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Армения назвала число убитых азербайджанских военных в Карабахе 

Lenta.ru 1 час назад
Армения назвала число убитых азербайджанских военных
Фото: РИА Новости
Армения назвала число убитых азербайджанских военных в Нагорном Карабахе: представитель Минобороны страны Арцрун Ованнисян заявил, что, в общей сложности, с начала боевых действий Азербайджан потерял убитыми 790 военнослужащих. Его слова приводит «Интерфакс».
Также Ованнисян рассказал о почти двух тысячах раненых со стороны противника. По его словам, уничтожено 137 азербайджанских танка, 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет (Ан-2).
Замминистра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артур Саркисян также привел данные о потерях азербайджанской стороны: «Уничтожено 17 танков, четыре бронетранспортера, три единицы инженерно-технической бронетехники, 13 беспилотников, более 500 военнослужащих».
Он добавил, что с армянской стороны также есть потери как в технике, так и живой силе.
Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Баку заявил, что армяне обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и начал контрнаступление. Армения утверждает, что Азербайджан напал на непризнанную республику и на его стороне воюют тысячи боевиков из Сирии, которых перебросила Турция.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.
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Комментарии 1
Армия , В мире , Артур Саркисян , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , Интерфакс , Азербайджан , Армения
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