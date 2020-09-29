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Азербайджан заявил о разгроме позиций двух батальонов ВС Армении 

РИА Новости 13 минут назад
Азербайджан разгромил позиции двух батальонов Армении
Фото: Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана заявило о разгроме позиций двух батальонов ВС Армении в Карабахе.

"В результате артиллерийских ударов азербайджанской армии были уничтожены позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного вблизи населенного пункта Гасангая Тертерского района, и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, дислоцированного на Талышском направлении. Противник, понесший большие потери, испытывает трудности с поиском техники для организации эвакуации погибших и раненых", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных.
По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
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Армия , В мире , Ильхам Алиев , Министерство обороны , РИА Новости , Азербайджан , Армения
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