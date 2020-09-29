Азербайджан разгромил позиции двух батальонов Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило о разгроме позиций двух батальонов ВС Армении в Карабахе.

"В результате артиллерийских ударов азербайджанской армии были уничтожены позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного вблизи населенного пункта Гасангая Тертерского района, и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, дислоцированного на Талышском направлении. Противник, понесший большие потери, испытывает трудности с поиском техники для организации эвакуации погибших и раненых", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных.

По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.