На кадрах видно, как ракета долетает до цели, после чего вертолёт вспыхивает в воздухе.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. На линии соприкосновения начались обстрелы населённых пунктов. О жертвах заявляли как в Армении, так и в Азербайджане.