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Появилось видео уничтожения вертолёта ВС Азербайджана в Карабахе

ИА Regnum
41 минуту назад
Минобороны Армении показало видео уничтожения вертолета вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе. Видео опубликовано в телеграм-канале Sputnik Армения.
На кадрах видно, как ракета долетает до цели, после чего вертолёт вспыхивает в воздухе.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 сентября представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что во время боев в Нагорном Карабахе ВС Армении сбили вертолет армии Азербайджана.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. На линии соприкосновения начались обстрелы населённых пунктов. О жертвах заявляли как в Армении, так и в Азербайджане.
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