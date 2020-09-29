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Минобороны Армении заявило, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 

ТАСС и ещё 1 39 минут назад
Турецкий F-16 сбил армянский Су-25
Фото: ТАСС
Турецкий истребитель F-16 с территории Азербайджана сбил Су-25 армянских ВВС, утверждает Минобороны Армении.
В ведомстве сообщили, что пилот сбитого Су-25 погиб.
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Армия , Министерство обороны , Армения
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