Чеченцы могут повоевать в Карабахе 

Чеченцы могут принять участие в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана . Об этом историк Евгений Норин заявил «Ура.ру».

Позавчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.

Сегодня Норин, специалист по локальным конфликтам на территории бывшего Советского Союза, допустил, что чеченцы могут принять участие в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, потому что так поступали чеченские боевики во время Карабахской войны 1988-1994 годов.

«Не думаю, что это будет носить массовый характер», — отметил историк.

Он объяснил это тем, что некоторые достаточно буйные чеченцы уже повоевали в Сирии и в значительном количестве погибли там и при попытке вернуться на родину.