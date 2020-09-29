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Чеченцы могут повоевать в Карабахе 

Артём Кульша 31 минуту назад
Чеченцы могут принять участие в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. Об этом историк Евгений Норин заявил «Ура.ру».
Позавчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
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Сегодня Норин, специалист по локальным конфликтам на территории бывшего Советского Союза, допустил, что чеченцы могут принять участие в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, потому что так поступали чеченские боевики во время Карабахской войны 1988-1994 годов.

«Не думаю, что это будет носить массовый характер», — отметил историк.

Он объяснил это тем, что некоторые достаточно буйные чеченцы уже повоевали в Сирии и в значительном количестве погибли там и при попытке вернуться на родину.
Вчера президент Союза армян России Ара Абрамян сообщил, что 20 тысяч российских армян намерены присоединиться к боевым действиям в Нагорном Карабахе в качестве добровольцев.
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Армия , Видео , Война, Карабах , Ара Абрамян , Азербайджан
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