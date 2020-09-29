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В Минобороны заявили, что НАТО пытается разрушить военный союз России и Белоруссии 

ТАСС 31 минуту назад
НАТО планирует разрушить союз России и Белоруссии
Фото: Reuters
Целью наращивания боевого потенциала НАТО в Европе является демонтаж военного союза России и Белоруссии. Об этом заявил заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

"НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и активность в Европе. Развертывание военной инфраструктуры НАТО усиленными темпами ведется в Прибалтике. Главная цель расширения военной активности — демонтаж военного союза Белоруссии и России", — сказал Картаполов в Совете Федерации на пленарном заседании VII Форума регионов Белоруссии и России при обсуждении исторического наследия Великой Победы как основы развития социально-экономических и духовных связей народов Белоруссии и России.

По его словам, в условиях серьезно осложнившейся военно-политической обстановки эффективное взаимодействие оборонных ведомств двух стран как никогда актуально.
Картаполов также заявил, что Вооруженные силы России выполнят задачи по защите интересов и народов Союзного государства в любых условиях.

"В заключение хочу сказать, что Вооруженные силы РФ, верные союзническим обязательствам, выполнят все поставленные задачи по защите интересов наших народов и обеспечению безопасности Союзного государства в любых условиях", — сказал он.

Совместные военные учения

Картаполов сообщил, что совместные военные учения России и Белоруссии проводятся в противовес размещению войск НАТО у границ Союзного государства.

"В противовес размещению войск у наших границ мы принимаем ответные меры, год назад успешно провели учения "Щит союза — 2019", а три дня назад завершены плановые учения "Славянское братство", в них приняли участие батальоны тактических групп ВС РФ и силы специальных операций Белоруссии", — сказал Картаполов.

Он отметил, что с российский стороны на учениях действовали десантные подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии.

"Напомню, именно в ее состав входит 6-я рота, проявившая массовый героизм и остановившая банды Хаттаба в марте 2000 года. Об этом должны помнить те, кто хотел бы проверить на прочность наши границы", — сказал Картаполов.

Он также отметил, что военнослужащие Белоруссии приняли участие в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", а в октябре на территории Белоруссии пройдут еще одни учения — "Нерушимое братство".

"Как заявили лидеры наших государств, Россия и Белоруссия продолжат сотрудничество в военной сфере. И мы намерены выполнить большую часть совместных мероприятий, запланированных на этот год. Кроме того, идет работа по совершенствованию работы по совместной подготовке наших вооруженных сил на 2021 и последующие годы", — добавил замминистра.

28-29 сентября в Минске проходит VII форум регионов Белоруссии и России на тему "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Мероприятия форума проводятся в режиме видеоконференции, такое решение приняли организаторы по итогам двусторонних консультаций из-за роста числа зараженных коронавирусом.
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Комментарии 1
Армия , Войска , Политика , ХАТТАБ , Андрей Картаполов , Министерство обороны , Совет Федерации , НАТО
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