НАТО планирует разрушить союз России и Белоруссии

"НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и активность в Европе. Развертывание военной инфраструктуры НАТО усиленными темпами ведется в Прибалтике. Главная цель расширения военной активности — демонтаж военного союза Белоруссии и России", — сказал Картаполов в Совете Федерации на пленарном заседании VII Форума регионов Белоруссии и России при обсуждении исторического наследия Великой Победы как основы развития социально-экономических и духовных связей народов Белоруссии и России.
"В заключение хочу сказать, что Вооруженные силы РФ, верные союзническим обязательствам, выполнят все поставленные задачи по защите интересов наших народов и обеспечению безопасности Союзного государства в любых условиях", — сказал он.
Совместные военные учения
"В противовес размещению войск у наших границ мы принимаем ответные меры, год назад успешно провели учения "Щит союза — 2019", а три дня назад завершены плановые учения "Славянское братство", в них приняли участие батальоны тактических групп ВС РФ и силы специальных операций Белоруссии", — сказал Картаполов.
"Напомню, именно в ее состав входит 6-я рота, проявившая массовый героизм и остановившая банды Хаттаба в марте 2000 года. Об этом должны помнить те, кто хотел бы проверить на прочность наши границы", — сказал Картаполов.
"Как заявили лидеры наших государств, Россия и Белоруссия продолжат сотрудничество в военной сфере. И мы намерены выполнить большую часть совместных мероприятий, запланированных на этот год. Кроме того, идет работа по совершенствованию работы по совместной подготовке наших вооруженных сил на 2021 и последующие годы", — добавил замминистра.