Армянский полк в Карабахе «полностью уничтожен» 

Военнослужащие Азербайджана полностью уничтожили мотострелковый полк Вооруженных сил Армении. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в азербайджанском Министерстве обороны.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
Сегодня в Минобороны Азербайджана сообщили, что в ходе боев в Нагорном Карабахе был полностью уничтожен 3-й мотострелковый полк «Мартуни» ВС Армении.
Ранее Азербайджан опроверг заявление Армении о возвращении ею части территорий, которые были освобождены азербайджанской армией, а Армения — сообщение Азербайджана об артиллерийском обстреле ею гражданских объектов в Дашкесанском районе Азербайджана.
Вчера заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко призвал всех внешних и внутренних игроков конфликта в Нагорном Карабахе проявлять максимальную сдержанность и максимальную осторожность с целью добиться прекращения огня и возобновления переговоров.