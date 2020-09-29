Армянский полк в Карабахе «полностью уничтожен» 

Позавчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.

Сегодня в Минобороны Азербайджана сообщили, что в ходе боев в Нагорном Карабахе был полностью уничтожен 3-й мотострелковый полк «Мартуни» ВС Армении.

Ранее Азербайджан опроверг заявление Армении о возвращении ею части территорий, которые были освобождены азербайджанской армией, а Армения — сообщение Азербайджана об артиллерийском обстреле ею гражданских объектов в Дашкесанском районе Азербайджана.