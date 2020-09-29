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Армянский полк в Карабахе «полностью уничтожен» 

Артём Кульша 18 минут назад
Военнослужащие Азербайджана полностью уничтожили мотострелковый полк Вооруженных сил Армении. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в азербайджанском Министерстве обороны.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
Сегодня в Минобороны Азербайджана сообщили, что в ходе боев в Нагорном Карабахе был полностью уничтожен 3-й мотострелковый полк «Мартуни» ВС Армении.
Ранее Азербайджан опроверг заявление Армении о возвращении ею части территорий, которые были освобождены азербайджанской армией, а Армения — сообщение Азербайджана об артиллерийском обстреле ею гражданских объектов в Дашкесанском районе Азербайджана.
"Напряженные бои продолжаются"
Вчера заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко призвал всех внешних и внутренних игроков конфликта в Нагорном Карабахе проявлять максимальную сдержанность и максимальную осторожность с целью добиться прекращения огня и возобновления переговоров.
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Армия , Видео , В мире , Андрей Руденко , Министерство обороны , МИД , Азербайджан , Армения
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