Названы сроки «висения» российской «Миноги» 

По его словам, летательный аппарат будет создан в течение примерно пяти лет. «Я бы аккуратно сказал, что опытный образец мы получим в 2025 или 2026 году», — сказал менеджер.

В августе 2016 года генеральный конструктор фирмы «Камов» Сергей Михеев сообщал, что корабельный вертолет, разрабатываемый в рамках опытно-конструкторской работы «Минога», будет готов через десять лет.

В декабре ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, рассказал, что перспективный вертолет морской авиации, который разрабатывается на смену Ка-27, получил шифр «Минога».