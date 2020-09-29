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Названы сроки «висения» российской «Миноги» 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Названы сроки «висения» российской «Миноги»
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский назвал РИА Новости сроки первого «висения» опытного образца вертолета «Минога».
По его словам, летательный аппарат будет создан в течение примерно пяти лет. «Я бы аккуратно сказал, что опытный образец мы получим в 2025 или 2026 году», — сказал менеджер.
В августе 2016 года генеральный конструктор фирмы «Камов» Сергей Михеев сообщал, что корабельный вертолет, разрабатываемый в рамках опытно-конструкторской работы «Минога», будет готов через десять лет.
В декабре ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, рассказал, что перспективный вертолет морской авиации, который разрабатывается на смену Ка-27, получил шифр «Минога».
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Армия , Сергей Михеев , Андрей Богинский , АО "Вертолеты России" , Камов , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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