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Появилось видео мастер-классов спецназа ЦВО 

Вадим Дроздов 1 час назад
На открытии первой парашютной школы ЦСКА в Самаре спортсмены-парашютисты и бойцы спецназа Центрального военного округа показали мастер-класс по десантированию из вертолетов Ми-8МТ с высоты до 1,5 тысячи метров. После приземления военнослужащие на земле разгромили лагерь условных боевиков и освободили заложника из плена под прикрытием бронеавтомобилей «Тигр» и вертолетов армейской авиации. Видеоотчет с мероприятия опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации. Занятия в школе парашютного спорта начнутся 1 октября. Заниматься там смогут юноши и девушки от 14 до 16 лет, не имеющие ограничений по здоровью. Одновременно школа сможет обучить до 40 человек.
Армия , Видео , ЦСКА , Самара
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