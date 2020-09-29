Минобороны Азербайджана сообщило об ожесточённых боях на линии соприкосновения в Карабахе.

"В ночь с 28 на 29 сентября на всей протяженности фронта продолжались напряженные бои. Армянские вооруженные силы неоднократно пытались контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции на Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях. Подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные на этих направлениях, успешно оборонившись, немедленно пресекли все попытки противника", — сообщает пресс-служба военного ведомства.

"В ходе ночных боев смешанная колонна бронетехники и автомобильной техники противника, выдвигающаяся из Мадагиза в направлении Агдеры, и артиллерийская батарея, осуществляющая огневую поддержку её перемещению, были уничтожены авиационными средствами Военно-воздушных сил и наших войск, дислоцированных на этом направлении. 1 танк, 1 автомобильная техника и до 10 военнослужащих противника, пытавшихся в утренние часы продвинуться на Физули-Джебраильском направлении фронта, были уничтожены артиллерийским огнем", — уточнило военное ведомство.

"Напряженные бои продолжаются. Противник был вынужден отступить, неся большие потери", — говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.

Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.