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Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку 

Вадим Дроздов 31 минуту назад
Военный эксперт Василий Дандыкин провел сравнительный анализ армий Армении и Азербайджана. Численным превосходством личного состава и военной техники, а также технологическим преимуществом обладает армия Азербайджана. Главной причиной такого преимущества эксперт назвал возможность добывать и продавать углеводороды (нефть, газ). Большинство вооружений Азербайджана — это оружие российского производства. Дандыкин однако обращает внимание на то, что в 1994-ом армия Нагорного Карабаха и поддерживающая ее Армения одержали верх над Азербайджаном. Дело в том, что Ереван занимает более выгодную позицию с точки зрения логистики и доступа в Нагорный Карабах.
Армия , Видео , Василий Дандыкин , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
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